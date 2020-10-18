В Башкирии водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

ГИБДД республики обратились к жителям Башкирии с просьбой помочь найти автомобилиста.

На 10 км автодороги Уфа-Охлебинино вчера вечером 17 октября произошла смертельная авария с участием пешехода.

Неизвестный водитель на неизвестном автомобиле насмерть сбил 43-летнего местного жителя и уехал с места происшествия.

ГИБДД республики обратились к жителям Башкирии с просьбой помочь найти автомобилиста. Известно лишь то, что авария произошла в районе 8 часов вечера.

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии, обратитесь в ближайший отдел полиции, любая информация будет полезной.