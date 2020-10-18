Количество больных коронавирусом в Башкирии снова возросло

Отметим, что людям старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию.

В Башкирии число зараженных коронавирусом за минувшие сутки выросло на 67, общее количество больных достигло 9741. Свежие данные представили в Министерстве здравоохранения республики.

30 человек выписалась с выздоровлением. За весь период вирус победили 8497 человек.

В стационарах лечатся 126 пациентов, из них пять - тяжелые, два - на ИВЛ, на амбулаторном - 891.

Новой смерти от COVID-19 нет. Известно о 47 умерших от коронавируса, в последний раз статистика по смертям обновлялась 15 октября.

Отметим, что за сутки диагностирован 191 случай заболевания внебольничной пневмонией.