В Уфе вандалы сломали скамейки в обновленном парке «Первомайский»

Не успел парк «Первомайский», что в Черниковке, открыться после реконструкции, как вандалы уже тут как тут.

Не успел парк «Первомайский», что в Черниковке, открыться после реконструкции, как вандалы уже тут как тут. Злоумышленники сломали в обновленном месте отдыха скамейки и лиственный настил, сообщает Главархитектуры.

- Прочнейшая доска из лиственницы с десятилетним сроком эксплуатации не устояла перед трюковыми самокатами и велосипедами, ведь это не бетон, который так не любят уфимцы. Пострадала и скамейка — кто-то оторвал и сломал спинку. Конечно, мы будем их ремонтировать, но ремонт всегда требует дополнительных затрат и определенного времени, - сообщают представители ведомства.

Также они попросили горожан проводить беседы с нарушителями: увидели, что люди портят объекты, объясните им, что так делать не стоит.

Отметим, что на реконструкцию парка ушло почти 725 млн рублей: здесь привели в порядок тропинки, пруд, появилась спортивная зона, скоро появятся амфитеатр и концертная площадка, а в центре пруда реконструирован фонтан.