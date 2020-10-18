В Уфе от продолжительной болезни скончалась врач-гинеколог Эльвира Юнусова

К слову, на сайтах о враче нет ни одного плохого отзыва, все ее называют врачом от Бога.

Сегодня 18 октября в столице Башкирии умерла опытный врач-гинеколог Эльвира Ирековна Юнусова. Об этом сообщили ее коллеги.

Как стало известно «КП – Уфа», долгое время несчастная боролась со смертельным заболеванием. Пациенты и коллеги запомнят ее доброй, отзывчивой, любящей свою работу и пациенток.

- Она была очень добрым, отзывчивым врачом, она любила своих пациентов. Она много женщин спасла от рака шейки матки. Ее постоянная фраза во время спорных моментов была: «Каждой женщине, к каждой беременной надо относиться как к своим родственникам, сестрам, дочерям», - написала о ней ее коллега Регина Хабибуллина.

- Очень грамотный специалист своего дела! Рада, что наблюдалась у такого врача, именно у Эльвиры Ирековны. Спасибо вам большое. Рекомендую! И самое главное, очень добрая и мудрая женщина, - пишут о ней пациенты.

К слову, на сайтах о враче нет ни одного плохого отзыва, все ее называют врачом от Бога.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким медика.