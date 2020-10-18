В Уфе из-за коронавируса отменили сельхозярмарки

Ярмарки пока работать не будут

Радию Хабирову в соцсетях пожаловалась уфимка. Она сообщила, что в Уфе отменены сельскохозяйственные ярмарки, где можно было купить овощи по приемлемым ценам. Женщина возмутилась тем, что на концерте ко Дню республики собрали тысячи людей, а ярмарки провести не разрешили.

На жалобу горожанки оперативно отметил пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов.

- В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Главы РБ Управление Роспотребнадзора по РБ внесло рекомендации об отмене сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, запланированных на 17 и 18 октября в Уфе, - сказал Байдавлетов.

Также пресс-секретарь попросил жителей республики отнестись с пониманием к данным вводимым ограничениям и напомнил, что нужно соблюдать масочный режим, придерживаться дистанции и не посещать места массового скопления людей.