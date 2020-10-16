И Белого дома мало: в Уфе построят центр управления регионом

!no_title Фото: Павел КРАЙНОВ

Накануне стало известно, что около Белого дома в Уфе скоро закипит стройка. Там власти Башкирии планируют построить «Центр управления регионом». На сайте госзакупок появилась информация, что государственная структура «Управление административными зданиями» отобрала подрядчика на строительство здания, которое будет располагаться чуть ниже Белого дома на склоне.

Возведение «Центра» обойдется в 2,5 млн рублей. Как утверждают власти республики, на строительство из бюджета тратить не будут – найдут другие источники финансирования. Работа по расчистке площадки уже началась.

По задумке башкирских властей, в этом «Центре управления регионом» будет находиться своеобразный дата-центр, куда будет стекаться оперативная информация со всех возможных источников.