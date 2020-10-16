В Башкирии за сутки зафиксировано 73 новых случая коронавирусной инфекции

С каждым днем число заболевших продолжает расти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Башкирии становится все более напряженной. Только за последние сутки в республике зафиксировано 73 новых случая заболевания ковидом, а общее число заболевших достигло 9609 человек, и очевидно, что в ближайшие дни цифры будут только расти. Новых летальных случаев не зарегистрировано – умерших от коронавируса в Башкирии по-прежнему 47 человек. Напомним, последней жертвой вируса стал 66-летний житель Уфы. У мужчины были сопутствующие хронические заболевания – сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты 3 степени и хронической пиелонефрит. С выздоровлением выписались 8 человек, всего с начала эпидемии в регионе от коронавируса вылечились 8586 человек.

Напомним, что ранее мы сообщали, что власти Башкирии допускает возможность продления школьных каникул из-за распространения инфекции. Об этом сообщил Радий Хабиров на очередном «Здравчасе».