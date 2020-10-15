Прокурора Башкирии будут назначать без согласования с Курултаем

Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии

На ближайшем заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому изменится процедура назначения прокурора республики. Теперь парламентарии не будут участвовать в процессе согласования кандидатуры на пост начальника надзорного ведомства.

-Изменение продиктовано Федеральным законом о поправке к Конституции Российской Федерации. Новый порядок предполагает назначение прокуроров субъектов Российской Федерации Президентом после консультаций с Советом Федерации, без согласования с региональными органами власти, - прокомментировал грядущие перемены спикер Курултая Константин Толкачев.

Председатель башкирского парламента также подчеркнул, что сейчас депутаты готовят пакет законопроектов, которые приведут в соответствие региональное и федеральное законодательство.