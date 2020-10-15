В Башкирии отлов бездомных животных будет контролировать правительство

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На ближайшем заседании Госсобрания-Курултая депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому контролировать отлов бездомных кошек и собак будут чиновники регионального правительства. Ранее эта обязанность была закреплена за администрациями районов.

В пресс-службе башкирского парламента пояснили, что за прошедшие несколько лет такой порядок доказал свою неэффективность. В частности, муниципалитетам на отлов бездомных животных ежегодно выделяется более 63 млн рублей, а в итоге обратно в казну возвращаются почти треть этих денег. Этой суммы достаточно, чтобы отловить 51 тысячу собак и кошек, но местные чиновники не выполняют эти планы и, как следствие, не осваивают бюджеты.

- Это неправильно. Деньги должны работать. Кроме того, нам важно, чтобы число бездомных животных снижалось. К депутатам Государственного Собрания уже не раз поступали сигналы о нападениях бездомных собак на людей. Снижение популяции безнадзорных животных необходимо и в целях безопасности граждан, и в целях повышения санитарно-эпидемиологического благополучия, - прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Депутаты планируют наделить полномочиями по контролю за отловом бездомных кошек и собак правительство Башкирии. Кроме того, региональные власти будут определять и количество животных, подлежащих отлову в том или ином районе республики.

О работе муниципалитетов по отлову безнадзорных собак можно судить хотя бы по условиям их содержания. Например, недавно в Бирском районе Башкирии зоозащитники обнаружили приют, который больше напоминает живодерню.