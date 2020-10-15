В центре Уфы из элитной иномарки украли почти 100 тысяч рублей

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В Советском районе Уфы, в самом центре города, на улице Цюрупы, неизвестные похитили из «Порше Каена» 95 тысяч рублей. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

С заявлением в полицию вечером 13 октября обратилась взволнованная владелица элитной иномарки. 31-летняя жительница поселка Нагаево пояснила правоохранителям, что деньги из салона автомобиля пропали днем. Женщина припарковалась лишь на 15 минут, а по приходе в машину крупной суммы уже не было. Способ похищения денег, к слову, не установлен. Отсутствие денежных средств женщина обнаружила только возле дома.

С места происшествия полицейские изъяли видеозапись, 7 следов рук.