В Башкирии мать набросилась с ножом на своего сына

С места происшествия полицейские изъяли четыре ножа

В Октябрьском во вторник, 13 октября, в одном из домов по улице Академика Королева произошло ЧП – мать порезала своего сына.

Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», в одну из больниц города с ранами живота был доставлен 30-летний мужчина. Как выяснилось, на него с ножом напала родная мать, 49-летняя женщина проживала вместе с сыном.

Несчастного удалось спасти, он находится под наблюдением врачей. Что стало причиной поступка женщины, неизвестно. Но отметим, что оба родственника были в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, конфликт произошел за распитием спиртного.

С места происшествия полицейские изъяли четыре ножа. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.