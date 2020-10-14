Забыла пароль от «Госуслуг»: жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч из-за теста на ковид

Теперь любительнице турецких берегов придется заплатить 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мелеуза попала на внушительный штраф из-за пропущенного теста на COVID-19. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии, 12 августа женщина вернулась домой из отпуска в Турции, но в нарушение действующего законодательства в течение трех дней не сдала тест в лаборатории на коронавирус и не разместила результаты исследования на портале «Госуслуги», поэтому и оказалась в мировом суде. В ходе судебного заседания женщина призналась, что просто забыла пароль от портала, а зарегистрироваться под новым ей не удалось. Пройти обязательный тест в течение трех дней также не удалось, поскольку в больнице запись была только на более позднюю дату.

- Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.