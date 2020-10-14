В Башкирии на благоустройство парков и скверов выделят миллиард рублей

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В Башкирии вплотную займутся внешним видом парков и скверов – на их благоустройство из федерального бюджета выделят 1 млрд 188 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на замминистра ЖКХ Башкирии Николая Ельникова. При этом благоустройство общественных территорий будет проводиться в рамках проекта «Городская среда».

- Также к этой сумме прибавляется муниципальное и республиканское софинансирование в размере 5% и 2% соответственно. Формирование проектно-сметной документации завершается во всех муниципалитетах, - добавил Ельников.

Таким образом, всего в рамках проекта будет открыто 380 благоустроенных дворов, 102 парка и сквера, а также отремонтированы 2180 подъездов в жилых многоквартирных домов.