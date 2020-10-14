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Политика

В состав правительства Башкирии вошли Ульфат Мустафин и Александр Сидякин

Мэр Уфы и руководитель администрации главы республики накануне стали членами кабмина
Павел КРАЙНОВ
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Александр Сидякин вошел в состав правительства Андрея Назарова

Александр Сидякин вошел в состав правительства Андрея Назарова

Накануне в Башкирии объявили новый состав правительства республики. После назначения премьер-министром Андрея Назарова кабинет министров претерпел небольшие изменения.

Так, например, пост первого вице-премьера, который занимал сам Назаров, получил министр экономического развития и вице-премьер Рустам Муратов. Также согласно распоряжению главы Башкирии три госкомитета получили статус министерств, а количество заместителей премьера сократилось с 10 до девяти.

В минувший вторник, 13 октября, премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что в состав кабинета министров вошли мэр Уфы Ульфат Мустафин и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин также стал членом правительства Башкирии

Мэр Уфы Ульфат Мустафин также стал членом правительства Башкирии