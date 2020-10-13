Рустам Муратов стал первым вице-премьером правительства Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 13 октября, был окончательно утвержден состав правительства Башкирии. Структуру кабинета министров утвердил премьер Андрей Назаров. Как стало известно «КП-Уфа», пост первого вице-премьера занял министр экономического развития Рустам Муратов. Эту должность ранее занимал сам Назаров.

- Он оставляет за собой министерство, но будет работать в ранге первого заместителя премьер-министра. Будет отвечать за всю инвестиционную деятельность, экономическое развитие, стратегию развития республики, большой довольно блок. Рустам Хамитович за прошедший год показал себя как хороший управленец, который умеет решать масштабные задачи, - рассказал Андрей Назаров «Комсомолке».

По нашей информации, в нынешнем кабмине так же, как и раньше, будут работать два первых вице-премьера. Помимо Рустама Муратова, первым вице-премьером будет и Ильшат Тажитдинов. Он будет отвечать за обеспечение работы правительства, за Национальные проекты и развитие особой экономической зоны «Алга».