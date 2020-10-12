Спортсменка из Уфы покоряет сердце красавчика на скандальном шоу

Фото: телеканал ТНТ

Башкирских поклонников популярного телепроекта «Дом 2» ждет приятная новость: в шоу появится новая участница из Уфы. Кандидат в мастера спорта по боксу Настя Балтер намерена построить в эфире свою любовь. Известно, что у девушки на примете уже есть молодой человек - участник телестройки Максим Колесников.

«Он целеустермленный в свои годы», - объяснила свой выбор уфимка.

Но Насте придется непросто, ведь парень не так давно расстался со своей возлюбленной Аленой Рапунцель.

Как сообщают представители телеканала ТНТ, Анастасия является поклонницей шоу уже девять лет. Она надеется, что телепроект поможет ей не только найти любовь, но и добиться успеха и популярности. Увидеть участницу из Уфы можно в ближайших выпусках шоу.