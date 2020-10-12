Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Уфимку убил мужчина, с которым она познакомилась в интернете

Новоявленный приятель забрал из дома жертвы шубу и драгоценности
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Тело пенсионерки обнаружил ее брат, он же указал полиции на то, что из квартиры пропали ценные вещи

Тело пенсионерки обнаружил ее брат, он же указал полиции на то, что из квартиры пропали ценные вещи

Жительница Уфы стала жертвой друга из соцсетей. 65-летняя женщина познакомилась с 54-летним мужчиной на одной из интернет-платформ. Вскоре они решили встретиться. Пенсионерка пригласила приятеля к себе в квартиру, но личный разговор обнажил противоречия между ними - начался конфликт. В ходе ссоры мужчина задушил новоявленную подругу, после чего порылся в ее вещах, забрал шубу, драгоценности, планшет...

Тело пенсионерки обнаружил ее брат, именно он и заподозрил, что гибель женщины была насильственной - ведь из квартиры многое пропало. Экспертиза подтвердила его предположения, и развернулись следственные мероприятия.

Сыщики пообщались со знакомыми погибшей, обыскали квартиру, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и вышли на след злоумышленника. Душегуба задержали в январе 2020 года, у него дома нашлись драгоценности пенсионерки, а в ломбарде - ее шуба.

В Следственном комитете по Башкирии сообщили, что суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима.

Криминал