Уфимку убил мужчина, с которым она познакомилась в интернете

Тело пенсионерки обнаружил ее брат, он же указал полиции на то, что из квартиры пропали ценные вещи

Жительница Уфы стала жертвой друга из соцсетей. 65-летняя женщина познакомилась с 54-летним мужчиной на одной из интернет-платформ. Вскоре они решили встретиться. Пенсионерка пригласила приятеля к себе в квартиру, но личный разговор обнажил противоречия между ними - начался конфликт. В ходе ссоры мужчина задушил новоявленную подругу, после чего порылся в ее вещах, забрал шубу, драгоценности, планшет...

Тело пенсионерки обнаружил ее брат, именно он и заподозрил, что гибель женщины была насильственной - ведь из квартиры многое пропало. Экспертиза подтвердила его предположения, и развернулись следственные мероприятия.

Сыщики пообщались со знакомыми погибшей, обыскали квартиру, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и вышли на след злоумышленника. Душегуба задержали в январе 2020 года, у него дома нашлись драгоценности пенсионерки, а в ломбарде - ее шуба.

В Следственном комитете по Башкирии сообщили, что суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима.