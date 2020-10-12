Хабиров рассказал печальную новость о своей любимой собаке

Радий Хабиров поделился с «Комсомолкой» сокровенным. Помните, как-то на своей странице в соцсети глава Башкирии опубликовал фото щенка по имени Ланселот. Оказывается, собаки не стало.

- Это была одна из лучших собак в моей жизни. Пес был невозможно умный, прожил всего год, но, к сожалению, очень трагически погиб, - поделился Радий Хабиров.

Также он добавил, что в их семье появился новый питомец – и тоже немецкая овчарка.

- Жена категорически запретила выставлять где-то ее фото, чтобы не сглазили, - признался глава республики.