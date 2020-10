В Башкирии ямы на дороге забросали дровами и предупреждающими знаками

Фото: соцсети

Оригинальный способ залатать дорожные ямы придумали в деревне Норкино Балтачевского района Башкирии. Судя по кадрам, распространившимся в местных пабликах, в глубокие выбоины уложили дрова и дорожные знаки. Снимки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи возмутились такой альтернативе песчано-гравийной смеси, другие же порадовались за местных жителей, мол, кое-где ямы не заделывают вовсе, а тут выбоины хотя бы стали заметны.

Ноу-хау дорожников оценили даже иностранцы. Снимки с подписью "ремонт дорог в России" выложили на Reddit и 9Gag. Оказалось, что проблемы с дорожным покрытием знакомы людям по всему миру. Так, пользователь под ником @gabbagabdalf написал под фото: "Well, guess it will hold longer then typical German Autobahn repairs" (Что ж, думаю, он продержится дольше, чем обычный ремонт немецких автобанов). Оценили ситуацию и пользователи из других стран.

Вскоре выяснилось, что чурбаны и знаки в ямах - решение временное. Как сообщает Эхо Москвы в Уфе со ссылкой на замглавы муниципалитета по строительству и вопросам жизнеобеспечения Шамиля Ахмадуллина, ямы залили асфальтом уже через день после публикации снимков, а бревна были уложены лишь для того, чтобы прохожие не оступились.