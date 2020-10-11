В Башкирии мошенники выманили у пенсионерки все сбережения, заявив, что ее внук попал в ДТП

Преступники выманили у пенсионерки последние сбережения Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях пожилая жительница Стерлитамака обратилась в полицию и со слезами рассказала, что ее обманули мошенники. Схема обмана классическая и очень распространенная: пенсионерке позвонил по телефону некий мужчина, который представился ее внуком, и не давая возможности что-то спросить или сказать, начал сбивчиво рассказывать, что попал в ДТП, и ему срочно нужны деньги, чтобы избежать проблем с законом. Перепуганная женщина сразу же согласилась помочь. Вскоре к ней приехал «курьер», которому старушка передала сначала 50 тысяч рублей, а потом еще по 50 и 25 – всего 125 тысяч рублей. Когда же пенсионерка, наконец, сама перезвонила внуку, то была ошеломлена известием, что с ним все в порядке. Обманутой женщине ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские ищут преступников, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.