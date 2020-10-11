Под Уфой скоро появится новая школа на 825 мест

Фото: Госстрой РБ

В селе Булгаково в Уфимском районе началось строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест. Как уточняет пресс-служба Госстроя Башкирии, само здание школы будет трехэтажным, а общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров. Кроме учебных кабинетов, медицинского и пищевого блоков, административных помещений и актового зала в школе обустроят зону отдыха и физкультурно-спортивную зону со специальным покрытием из резиновой крошки. Перед школой будет расположена площадка для массовых мероприятий и игр на свежем воздухе. Также здание школы будет оборудовано тремя грузопассажирскими лифтами, поэтому даже подняться на инвалидной коляске на нужный этаж не будет проблемой.

В Госстрое республики уточнили, что в настоящий момент уже закончен фундамент, и строители приступили к возведению коробки здания и прокладывают инженерные сети. Планируется, что свои двери для учеников новая школа откроет в сентябре следующего года.