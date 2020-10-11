В Башкирии молодой парень погиб в жуткой аварии с «КамАЗом»

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня ночью в Хайбуллинском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь молодого парня. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все случилось на 25 километре автодороги Акъяр-Сибай: 22-летний парень за рулем ВАЗ-2110 не заметил в темноте стоящий на обочине дороги «КамАЗ» с прицепом и влетел в него. Отечественная «легковушка» от удара вся смялась, а молодой водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

- Ранее молодой человек был лишен водительского удостоверения. По факту аварии начато разбирательство, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.