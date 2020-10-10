«Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от ЦСКА

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду «Уфа-Арены» принимал московский ЦСКА. Подопечные Томи Ламсы не смогли переиграть гостей. Итог матча – 4:2 в пользу армейцев.

Первую шайбу хозяев забил Ларсен Фото: Рустем АХУНОВ

Ближе к середине первого периода Богдан Киселевич вывел гостей вперед, а под конец первого игрового отрезка юлаевцы сравняли счет. Отличился Филип Ларсен, в ассистентах у него Родион Амиров и Дмитрий Кугрышев.

Среди важных гостей матча был глава федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Фото: Рустем АХУНОВ

Во втором периоде армейцы вновь вышли вперед – отличился Сергей Андронов. Спустя три минуты «Салават» отыгрался усилиями Михаила Воробьева. Однако на перерыв команды пошли при счете 3:2 в пользу ЦСКА – забил Марио Кемпе.

Алексндр Скрынник пропустил за матч четыре шайбы Фото: Рустем АХУНОВ

В третьем периоде гости забили четвертую шайбу, которой хватило для того, чтобы одержать победу. Победный гол в ворота «Салавата» забил Артем Сергеев.

Бывший «юлаевец» Артем Сергеев помог ЦСКА забить в ворота Скрынника Фото: Рустем АХУНОВ

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 12 октября на домашнем льду. Соперниками юлаевцев станут хоккеисты «Барыса» из Нур-Султана.