В Башкирии подтвердили 44-й случай смерти пациента с коронавирусом

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Сегодня, 10 октября, Минздрав Башкирии подтвердил 44-й случай смерти пациента с коронавирусом. В пресс-службе отметили, что скончалась 64-летняя женщина из Белебеевского района республики. У нее наблюдались хронические заболевания, такие как сахарный диабет второго типа с тяжелым течением, сегментарная атрофия, склероз и липоматоз поджелудочной железы.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии выявили 49 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний количество заболевших в республике составило 9240 человек. Сейчас в стационарах находятся 103 человека с подтвержденным коронавирусом, из них пятеро в тяжелом состоянии, а один подключен к аппарату ИВЛ.

По данным Минздрава Башкирии на амбулаторном лечении находятся 761 человек, а за сутки выписали 34 человека. Всего коронавирусом переболели 8332 жителя республики.

Что касается внебольничной пневмонии, то за сутки такой диагноз поставили 196 пациентам. Выздоровели от пневмонии 259 человек.