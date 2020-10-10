В Уфе снесли киоск, мешающий строительству подземного перехода на Монументе дружбы

Фото: газета «Уфимские ведомости»

Сегодня, 10 октября, стало известно, что городские власти все-таки смогли снести киоск на остановке Монумент дружбы. Это здание, по мнению чиновников, мешало строительству подземного пешеходного перехода. О том, что павильон снесли написала газета «Уфимские ведомости» со ссылкой на мэрию Уфы.

По данным издания, городским властям удалось договориться с хозяевами киоска. Ранее его не могли снести из-за позиции владельцев. В мэрии утверждали, что павильон не вписывается в концепцию обновленной Набережной реки Белая. Видимо, недостаточно бетонным было это здание.

- Администрация города и собственник данного объекта договорились по всем ранее заявленным вопросам. На данный момент стороны пришли к мирному урегулированию конфликта. Решение принято по обоюдному согласованию. Все судебные иски будут отозваны. На месте объекта будет построен подземный переход в единой концепции, - цитируют «Уфимские ведомости» представителя мэрии Уфы.