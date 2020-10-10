В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 9 октября, в Бакалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным республиканского управления ГИБДД, в девятом часу вечера на 109 километре трассы Белебей-Туймазы-Бакалы 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115 сбил 43-летнего мужчину.

По данным Госавтоинспекции, пешеход шел вдоль трассы в попутном направлении в одежде без светоотражающих элементов. Водитель не заметил его в темноте. От полученных травм он скончался на месте. Дорожная полиция начала разбирательство.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, в минувшую пятницу, 9 октября, на дорогах республики произошли 12 аварий, в которых пострадали 16 человек и один погиб.