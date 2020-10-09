За сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 47 человек

107 человек находятся с коронавирусом в стационарах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случая заражения ковидом. Из них на амбулаторном лечении находятся 743 человека, а еще 107 – в стационарах. Состояние большинства из них медики оценивают как удовлетворительное, и только восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, а еще один – подключен к аппарату ИВЛ.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших – 43 человека, напомним, что накануне скончался еще один житель Башкирии - 45-летний житель Благовещенска, который страдал такими хроническими заболеваниями как сахарный диабет второго типа, хронический бронхит, склероз и липоматоз поджелудочной железы.

Также с выздоровлением выписано за сутки 25 человек, всего с начала эпидемии от ковида вылечились 8298 жителя республики.