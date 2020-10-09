Родные рассказали о судьбе пропавшего парня с психическим расстройством из Башкирии

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Два дня в Башкирии разыскивали 24-летнего Артура Хисматуллина из Стерлитамака. Его родные обратились за помощью к полицейским и волонтерам-поисковикам, объяснив, что у Артура есть психическое расстройство, и парень нуждался в госпитализации, но сам он очень не хотел в больницу, поэтому сбежал. К счастью, молодого человека быстро нашли, а родственники рассказали, где же он пропадал все это время.

- В больнице, он сам обратился. Только нас ни он, ни сотрудники больницы почему-то не известили. В приёмном покое отказывались давать информацию. Поисковики нашли, - рассказала мама Артура Людмила Юльская.

Сейчас молодой парень проходит лечение, родные надеются, что он больше не будет исчезать без предупреждения.