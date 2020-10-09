У «Салавата Юлаева» вновь появился крупный спонсор

У «Салавата Юлаева» появился крупный спонсор Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно прошла информация: «Роснефть» снизила поддержку Фонда социальных целевых программ, из средств которого в том числе осуществляется финансирование главного хоккейного клуба Башкирии. Позже появилась новость о том, что спонсором ХК «Салават Юлаев» будет региональный бюджет.

Само собой, любители хоккея запереживали: потянет ли республика? Не потонет ли флагман башкирского хоккея? Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что «Роснефть» и «Башнефть» продолжат финансирование ФСЦП.

- Все вопросы решены. Финансирование со 2 октября открыто, - рассказал глава региона. – Дело в том, что были сложные организационные моменты, связанные с директивами, к тому же «Роснефть» в силу внешних обстоятельств оказалась в не самом хорошем положении. Но сейчас мы обо всем договорились. Переживать не о чем. Да, мы изыскивали резервы в бюджете, но в том, что «Роснефть» нас поддержит, у меня не было в этом сомнений.