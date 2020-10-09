Уфимка пострадала в жестком столкновении двух внедорожников

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне утром в Калининском районе Уфы произошло ДТП, в котором серьезная пострадала женщина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на улице Индустриальное шоссе 69-летний житель Иглинского района на своем внедорожнике Chery Tiggo не уступил на повороте встречному автомобилю Chevrolet Niva, из-за чего произошло столкновение. К счастью, обошлось без жертв, но 69-летняя пассажирка «Шевроле» получила травмы, поэтому ее забрали в больницу прибывшие медики. Сейчас по факту аварии ведется разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых три человека получили травмы, - добавили в региональной Госавтоинспекции.