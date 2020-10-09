В Уфе следователи проверят школу, в которой учительница якобы заклеивала рот скотчем ученику

Мама четвероклассника намерена обратиться с жалобой в прокуратуру Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе следователи инициировали доследственную проверку по публикации «КП-Уфа» о том, что в элитной школе учительница издевалась над учеником и заклеивала ему скотчем рот. Напомним, что к нам обратилась общественница Зелифа Барлыбаева и заявила, что в классе, где учится ее сын, учитель математики позволяет себе грубые высказывания в адрес учеников и даже может ударить их. Например, одного четвероклассника будто учитель даже ударила головой об парту – и теперь мальчик наотрез отказывается идти в школу.

- В настоящее время следователям предстоит опросить руководство, педагогический состав и учащихся школы, изучить условия обучения, проверить законность применяемых методов воспитания, а также в полной ли мере обеспечивается безопасность учеников, когда они находятся в школе. В ходе проверки действиям указанного педагога и руководства образовательного учреждения будет дана правовая оценка, - добавили в пресс-службе ведомства.