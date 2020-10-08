В Башкирии прекращены поиски молодого парня с психическим расстройством

Фото: соцсети

Два дня назад в Стерлитамаке бесследно пропал 24-летний Артур Хисматуллин. 6 октября он ушел из дома и исчез. Как сообщали родные в беседе с «КП-Уфа», он нуждается в медицинской помощи – у парня имеется психическое расстройство. К поискам Артура подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

По словам матери парня, он не хотел ложиться в больницу и поэтому ушел из дома. С собой он прихватил телефон с наушниками и банковские карты.

Сегодня вечером, 8 октября, стало известно, что Артура нашли. К счастью, с ним все в порядке. «Найден, жив» - кратко написали в своих социальных сетях волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».