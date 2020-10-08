В Башкирии появится День ветерана труда

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В ближайшее время на очередном заседании Госсобрания-Курултая депутаты планируют рассмотреть закон, после принятия, которого в Башкирии появится новый праздник. Парламентарии намерены объявить 18 января Днем ветерана труда. Об этом сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Спикер Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что именно в этот день в Советском Союзе была учреждена медаль «Ветеран труда».

- Медалью награждались рабочие, колхозники и служащие в знак признания их трудовых заслуг по достижении стажа, необходимого для выхода на пенсию. Это добрая советская традиция, которую хорошо помнят представители старшего поколения, - заявил Толкачев.

По словам председателя башкирского парламента, авторы законопроекта считают, что будет правильным возродить эту традицию и принять закон о памятном дне. Выходным он являться не будет.