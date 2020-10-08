В Уфе нерадивая мать подбросила годовалого ребенка полицейским и сбежала

В Уфе мать подбросила годовалого ребенка в отдел полиции и сбежала

4 октября днем в один из отделов полиции в столице Башкирии нерадивая мать подбросила своего ребенка и сбежала. Как сообщил «КП – Уфа» источник, женщина оставила его на крыльце и просто ушла. Годовалого ребенка пристроили в 17-ую детскую больницу Уфы, а фото ребенка выложили в социальные сети с надеждой, что его кто-то узнает.

- Тут его оформляют в дом малютки. Может горе-мамаша увидит и опомнится. Может родственники или знакомые узнают зайку. Жалко мальчишку, - такое сообщение было размещено в соцсетях.

Сегодня «КП – Уфа» выяснила, что мать-кукушку все же нашли. В пресс-службе МВД по республике подтвердили, что сотрудниками полиции личность матери ребенка установлена.

- В отношении нее составлен административный протокол 5.35 КОАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и уходу). Он направлен в комиссию по делам несовершеннолетних в администрацию района. Ребенок находится под надзором медиков, - прокомментировали в пресс-службе.