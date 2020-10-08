В Башкирии в аварии с перевернувшимся автомобилем погибла женщина

Фото: Региональная Госавтоинспекция

Вчера утром в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 45-летней женщины. Все произошло утром на 1199 километре автодороги Москва-Уфа, когда 62-летний местный житель вдруг потерял управление над своей «Ладой Грантой», от чего машина вылетела в кювет и перевернулась. От отечественной машины остались лишь железные обломки, 45-летняя пассажирка авто получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. Водителя же с ушибами и травмами увезли в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварии , в которых один человек погиб и 8 получили травмы, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.