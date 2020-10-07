47 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, их остается 42.

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 47. Об этом сообщили в минздраве республики. Теперь количество зараженных составило 9098 человек. В стационарах республики остаются 108 человек, из них шестеро в тяжелом состоянии, на ИВЛ один. На амбулаторном лечении дома находятся 714 пациентов, у них болезнь протекает в легкой форме.

За сутки вирус победили 11 человек, всего с начала пандемии – 8234. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, их остается 42.

Отметим, что на сегодняшний день 112 школ частично закрыты на карантин, 203 класса учатся дистанционно.