В Башкирию возвращается бабье лето: потеплеет в конце недели

В области обширного антициклона осадки маловероятны, однако в ночные и утренние часы местами будут наблюдаться туманы.

Жители Башкирии уже не надеялись на тепло за окном, но октябрь сжалился и решил порадовать теплой погодой.

Как сообщили в Башгидромете, в конце текущей недели, в том числе и на День Республики, вновь ожидается теплая погода.

- Очередное распространение теплого воздуха с южных широт повысит среднесуточные температуры воздуха на +4, +5 выше нормы, - сообщили метеорологи.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах 0,+6, местами до -5 градусов, днем +12, +18. В области обширного антициклона осадки маловероятны, однако в ночные и утренние часы местами будут наблюдаться туманы.