В Уфе под окнами многоэтажки обнаружен труп 88-летнего дедушки

Что произошло в тот день, и как так вышло, что дедушка выпал из окна, остается загадкой.

В районе 8 часов утра 3 октября в уфимской Черниковке был обнаружен труп пожилого мужчины под окнами многоэтажки. Как сообщил «КП – Уфа» собственный источник, ЧП произошло на улице Вологодская.

Возле дома №24 прохожие увидели тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Погибшим оказался 88-летний пенсионер, который как раз проживал в этом доме.

Что произошло в тот день, и как так вышло, что дедушка выпал из окна, остается загадкой. Правоохранительные органы проводят по данному факту расследование.