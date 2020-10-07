В Уфе квартал возле ТРЦ «Планета» застроят высотками от 15 до 32 этажей

Возле ТРЦ «Планета» появится школа на 2200 мест, 11 многоквартирных домов высотой от 15 до 32 этажей, парковка на 15 000 мест.

Администрация города утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Нуреева, Энтузиастов, бульваром Давлеткильдеева и проспектом Юлаева. В общей сложности площадь квартала составляет 40,1 га.

Возле ТРЦ «Планета» появится школа на 2200 мест, 11 многоквартирных домов высотой от 15 до 32 этажей, парковка на 15 000 мест. Также известно, что вокруг будут снесены садовые домики. Таким образом, численность населения квартала увеличится до 9,64 тыс. человек.

Отметим, что по улицам Энтузиастов, Нуреева и бульвару Девлеткильдеева будет ходить общественный транспорт. А по Нуреева и вовсе запроектирована резервная полоса под трамвай длиной 1,34 км.