В Башкирии мальчик покончил с собой в доме родителей

Трагедия произошла в одном из сел в Белорецком района Башкирии 2 октября. Здесь 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, сообщил собственный источник «КП – Уфа». Тело погибшего без видимых телесных повреждений нашли родители.

Как пояснил собеседник, ученик 7 класса свел счеты с жизнью в собственном доме.

С места происшествия правоохранители изъяли предсмертную записку и шарф.

Что толкнуло несовершеннолетнего на такой поступок, остается загадкой. Это предстоит выяснить сотрудникам внутренних дел.