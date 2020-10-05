В Башкирии власти отказались согласовать акции в защиту медицинских работников

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В трех районах Башкирии власти отказали медицинским работникам в проведении публичных акций в защиту их прав. Предполагалось, что члены профсоюза медицинских работников «Действие» выйдут в конце сентября – начале октября на площади, чтобы потребовать от властей выплаты за работу с больными коронавирусом. Мероприятия подобного рода пройдут по всей стране в рамках всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID-19».

По данным профсоюза «Действие» на акцию должны были выйти медработники Ишимбайской и Аскаровской ЦРБ и роддома города Салават. В итоге, власти Ишимбая, Салавата и Абзелиловского районов Башкирии отказали им в проведении акции, сославшись на опоздание с подачей документов. В

В свою очередь, власти Ишимбая и Салавата также сообщили организаторам, что те выбрали не подходящие для проведения акций места. Основанием для отказа в проведении акций в защиту прав медработников стал также режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусу.