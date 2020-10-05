В Уфе двое подростков пытались вынести из супермаркета инструменты и стройматериалы на крупную сумму

Фото: пресс-служба Росгвардии по Башкирии

В минувшее воскресенье, 4 октября, в Уфе задержали двоих подростков, которые пытались вынести из супермаркета инструменты и стройматериалы. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии, сигнал тревоги поступил к ним на пульт из одного из гипермаркетов на улице Рубежная. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали неудавшихся воришек.

По данным регионального управления Росгвардии, 16-летний уфимец, который неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и его ранее не судимый приятель, 17-летний житель Туймазинского района Башкирии. После задержания их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, парни набрали в строительном супермаркете электроинструментов и стройматериалов на 35 тысяч рублей. Они пытались проскользнуть через кассы с товаром, но их задержали продавцы магазина и удерживали до приезда росгвардейцев.