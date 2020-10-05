В Башкирии за восемь месяцев 2020 года значительно выросла смертность

!no_title Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Росстат опубликовал официальную статистику по смертности в регионах России. Как оказалось, в Башкирии за восемь месяцев 2020 года умерло на 3034 человека больше, чем за тоже время в прошлом году. Аналитики службы государственной статистики отметили, что в республике отмечается аномальный рост смертности.

Так по данным Росстата с января по август 2020 года в Башкирии скончались 36076 человек. В свою очередь, за этот же период в республике сократилась рождаемость – в регионе родилось на 1259 младенцев меньше, чем в 2019 году.

Таким образом, естественная убыль населения выросла почти в два раза и составила 8892 человека. За январь-август 2019 года этот показатель составлял 4699 человек, отметили в Росстате.