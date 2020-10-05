Глава Башкирии не стал ужесточать режим из-за распространения коронавируса

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 октября, глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики заявил, что не видит смысла в ужесточении режима повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса. По мнению руководителя региона, существующих ограничений, прописанных в особом указе главы, достаточно.

- Все требования имеются, их все знают знают: контроль масочного режима на предприятиях, строительных объектах, в ТЦ. Важные мероприятия намеченные мы не закрываем. Но до 1 декабря проводим только самые важные, только то, что уже запланировано. Все остальное переносите на весну, - заявил глава Башкирии.

Ранее Радий Хабиров отметил, что мероприятия в честь Дня республики 11 октября, пройдут на открытом воздухе с соблюдением масочного режима.