В Башкирии при пожаре погибла семья с пятилетним ребенком

Фото: МЧС по Башкирии

В ночь на понедельник, 5 октября в поселке Лебяжий Уфимского района поздно ночью загорелся жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 02:55 по местному времени. На вызов незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны.

По данным МЧС по Башкирии пожар начался с мансарды жилого дома. В 04:15 пожар был полностью потушен.

-На место выезжал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и испытательная пожарная лаборатория, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Как выяснилось после тушения пожара, в огне погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок - девочка. В тушении пожара принимали участие 23 человека и 9 единиц техники. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.