Глава Башкирии предложил решить экологический конфликт на референдуме

В Баймакском районе Башкирии с начала сентября начались протесты по поводу добычи золота в районе озера Талкас. И это не только – народные собрания на месте, но и активная работа через соцсети, видеообращения. Не будет ли здесь повторения истории с Куштау? Как власти региона планируют решать этот вопрос? Об этом «Комсомолка» спросила главу Башкирии Радия Хабирова. - Надо четко разграничивать две вещи: когда человек действительно считает, что его экологические права нарушены, а окружающей среде, где он живет, наносится ущерб, или когда мотивы иные, - говорит Радий Хабиров. – Знаете, бывают такие «веселые» экологические протесты, когда в деревне 50 неместных человек выходят к карьеру, хозяин этого участка спрашивает: Вы чего пришли? В ответ слышит: Права твои экологические защищать. А у человека все в порядке. Поэтому в каждом случае надо внимательно разбираться.

Что касается Баймакского района, здесь нужно опираться на мнение людей. Возможно, это будет референдум, всерайонный опрос, на основании которого мы поймем, как действовать дальше.