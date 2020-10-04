В Уфе женщина-Плюшкин превратила жизнь соседей в ад

Бабушка тащит домой чужие отходы

Уфимцы, проживающие в доме №65 по улице Тухвата Янаби, обратились к депутату Лии Хафизовой с жалобой на соседку-пенсионерку. Женщина страдает синдромом Плюшкина и тащит отходы с уличных свалок домой. Она складирует мусор у себя в жилище, а также между этажами в подъезде. Соседи жалуются, что дышат свалкой в собственных квартирах и подъезде. Помимо вони – в доме появилось еще много живности.

- Тараканы, клопы лезут из всех щелей, мухи просто атаковали, а по подъезду бегают крысы. Вывесить на лоджию постиранные вещи не можем, так как впитывается эта вонь. Запах стоит жуткий, до тошноты, - говорят местные жители.

Хафизова ответила, что готовит по этому делу запросы.