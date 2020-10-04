Еще 44 человека в Башкирии подхватили коронавирус

За сутки ковид победили 8 человек, всего за все время выписано 8206 человек.

Число больных коронавирусом достигло 8961 человека, сообщили 4 октября в минздраве республики.

За сутки это число увеличилось на 44. В стационарах республики лечатся 83 человека, из них в тяжелом состоянии один, на ИВЛ никого.

630 человек получают лечение дома, у них болезнь протекает в легкой форме.

За сутки ковид победили 8 человек, всего за все время выписано 8206 человек.

Напомним, что зафиксирована одна смерть от ковида. Коронавирус стал основной причиной смерти 64-летней уфимки, у которой были сопутствующие заболевания: полиорганная недостаточность, двусторонний гидроторакс, застойное венозное полнокровие.