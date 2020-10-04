В Башкирии зафиксирована новая смерть от ковида: умерла женщина с сопутствующими заболеваниями

Отметим, что общее число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 42

В Башкирии зарегистрирована новая смерть от коронавируса, сообщили в минздраве республики. На этот раз жертвой ковида стала 64-летняя пенсионерка из Уфы. Как пояснили в ведомстве, у женщины были сопутствующие заболевания, среди которых полиорганная недостаточность, двусторонний гидроторакс, застойное венозное полнокровие.

Отметим, что общее число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 42, заболевших на сегодняшний день – 8961. Ранее Радий Хабиров рекомендовал пенсионерам оставаться дома.