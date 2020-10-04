Пока поиски школьницы официально не свернуты.

Стали известны подробности поисков 14-летней девочки из Уфы, которая пропала 2 октября. Она вышла из дома и не вернулись. Пока родители и близкие обращались в полицию, а в соцсетях размещали ориентировки, школьница «просто гуляла».

- Я разместила в соцсети объявления с просьбой помочь найти сестру, и тут мне пишет ее подруга, мол, так-то она нашлась, все эти два дня просто гуляла. Я написала сестренке, мол, что это значит, где ты была. Она мне ответила – неважно, где я была, - рассказала «КП-Уфа» сестра потеряшки.

Пока поиски школьницы официально не свернуты.